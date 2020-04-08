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08 апреля 2020, 09:36

Иудеи празднуют Песах

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иудеи Беларуси и всего мира отмечают свой главный религиозный праздник - Песах.

Празднование Песаха является напоминанием об одном из ключевых событий библейской истории - исходе евреев из Египта, когда освобожденный от рабства народ был вынужден 40 лет скитаться по пустыне в поисках Земли обетованной.

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В переводе слово "песах" означает "обойти, пройти мимо". Название праздника восходит к ветхозаветной истории о десяти казнях египетских. Господь послал небесную кару на Египет: погибли все первенцы, кроме еврейских. Ангел смерти обошел стороной дома иудеев, помеченные кровью жертвенных ягнят. Этой же ночью народ Израиля под предводительством Моисея покинул египетские земли.

По Божественному замыслу исход должен был проходить мгновенно, чтобы египтяне не оказали должного сопротивления. Перед исходом из Египта евреи даже не успели заквасить тесто, поэтому напекли пресных лепешек (маца). До сих пор маца служит символом изгнания из рабства и освобождения.

Празднование Песаха начинается накануне 15-го дня месяца нисана (приходится на март-апрель) по еврейскому лунному календарю и длится семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры. В нынешнем году иудеи встречают Песах на заходе солнца 8 апреля, праздник продлится до 16 апреля.

Песах для израильтян является временем паломничества в Иерусалим. Порядок празднования Песаха детально определен в Священном Писании (Торе). На протяжении всех дней Песаха Тора запрещает употреблять в пищу квасное. Это та самая еда, которой евреи не успели запастись, когда покидали Египет. Также избегают продуктов, которые могут забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены.

В первый и седьмой день Песаха запрещаются все виды работ. Праздничная неделя открывается торжественным богослужением, за которым следует торжественная вечерняя трапеза седер ("порядок" на иврите). Седер начинается после возвращения из синагоги: вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к праздничному столу всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить Песах в кругу своей семьи.

На стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино, три больших куска мацы и специально украшенный кубок для пророка Элияха (Илии). На праздничный стол непременно ставятся тарелки с соленой водой - символ слез древнееврейских женщин, у которых по приказу фараона отнимали первенцев, поскольку, согласно предсказанию, в одной из еврейских семей должен был родиться человек, который освободит людей от рабства. За время трапезы каждый должен выпить четыре бокала вина в честь четырех чаш, упоминаемых в Торе.

Последний день Песаха проходит в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и религиозных учебных заведениях устраивается церемония разделения морских вод. Восьмой день Песаха отмечается только в регионах диаспоры, где праздничными являются первые два и заключительные два дня.-0-

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