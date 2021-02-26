Иудеи празднуют Пурим

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иудеи сегодня отмечают Пурим в память о чудесном спасении евреев от уничтожения в Персидском царстве более 2,4 тыс. лет назад.

В этот день в синагогах читают "Свиток Эстер", рассказывающий о событиях того времени, также устраивается традиционное представление - Пуримшпиль. Взрослые и дети переодеваются в различные костюмы, надевают маски.

Во время Пурима принято посылать подарки друзьям и родственникам. Обычно это сладости. В качестве посыльных нередко отправляют детей, которые идут по улицам с тарелками или подносами, наполненными сладостями и пирогами. Посыльные обычно получают от адресата похожий подарок. В этот день нужно отправить подарки хотя бы в две нуждающиеся семьи, а также сделать пожертвования в пользу бедных.

В этот праздник злейшим врагом для всех иудеев является антисемит Аман: при звуке его имени еврейский народ начинает свистеть, шуметь, топать ногами и крутить специальные трещотки.-0-

Фото Леонида Щеглова