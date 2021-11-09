Иван Эйсмонт: Польша и Литва действуют как самые отъявленные диктатуры и плюют на общественное мнение

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместо того чтобы искать пути выхода из миграционного кризиса, Польша и Литва только перекладывают ответственность за происходящее на Беларусь и жестко пресекают все попытки беженцев попасть в Евросоюз. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Польша, которую в последнее время сильно пинали Вашингтон и Брюссель, сейчас может сыграть такую бедную овечку, на которую Беларусь, с их слов, гибридно напала. Они будут рассказывать, что идет атака, помогите нам. Но в общечеловеческом плане происходящее на границе никому не выгодно. Они замалчивают, у них есть Беларусь, Лукашенко, на которого вешают все свои проблемы. Противно слушать. Сколько лет мы вспоминаем им Ирак, который абсолютно безосновательно был уничтожен, Ливию, Сирию, Афганистан… Миллионы людей погибли, миллионы находятся без средств к существованию. Вы сами их позвали", - отметил Иван Эйсмонт.

Он напомнил, что в Беларуси существует безвизовый режим для граждан многих стран. "Люди сели и приехали. Никакие санкции против любых авиакомпаний не сыграют. Они сядут в Москве на автобусы и приедут. Или доедут до Смоленска, перейдут границу и пойдут в сторону Прибалтики. Не понимаю, какие претензии к нам. С одной стороны, вы разбомбили эти страны, с другой - ввели санкции в отношении Беларуси, разорвали двусторонние договоры, касающиеся в том числе трансграничного сотрудничества. И сейчас почему-то требуете, чтобы мы продолжили выполнение этих договоров. Да, нас будут выставлять виноватыми. Почитайте западную прессу, посмотрите их телеэфиры… Это страшно слушать. Жаль европейцев. Понимаю, почему там так гоняют Russia Today. Потому что на Западе абсолютно нет альтернативной официальной точки зрения", - сказал гость студии.

Происходящее на границах Беларуси с ЕС Иван Эйсмонт назвал гуманитарной катастрофой. "Они обещали этих людей принять, но вместо этого вчера мы увидели газ. Страшно представить, сколько еще они протянут на границе в таких условиях. Слезоточивый газ, морозы, собаки, вертолеты… Были акции протеста в Литве, Польше. Некоторые правозащитники выступают против и просят допустить их к беженцам, чтобы помочь. Но они выступают ровно настолько, насколько демократический мир позволяет им это делать. Польша и Литва действуют как самые отъявленные диктатуры, абсолютно плюют на общественное мнение. И продолжат плевать. Разговоры по поводу того, что как скажет народ, так и будет, - это сказки. Все решают политические элиты во Франции, Германии, Польше", - резюмировал председатель Белтелерадиокомпании. -0-