Иванец: долг каждого гражданина нашей страны прийти на референдум и отдать свой голос

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долг каждого гражданина нашей страны прийти на референдум и отдать свой голос, заявил сегодня журналистам министр образования Андрей Иванец. Он проголосовал досрочно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мое мнение, что долг каждого гражданина нашей страны прийти на референдум и отдать свой голос. Мы видим, что сегодня мы живем в независимой, суверенной социально ориентированной стране, в которой царят мир и достаток. Сегодня главная ценность нашего государства - это человек. И все направлено именно на него. Поэтому, приходя на референдум и голосуя за новый проект Конституции, мы еще раз выбираем тот уверенный путь, который выбрала наша республика. И говорим уверенно о светлом будущем", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, новый проект Конституции очередной раз подчеркивает, что наше государство остается социально ориентированным. "И гарантия на доступ к образованию является также одной из важнейших составляющих нашей социальной политики. И очень важно то, что сегодня каждый гражданин нашей страны имеет возможность получить бесплатное образование на протяжении всей жизни, начиная от дошкольного и заканчивая дополнительным образованием взрослых", - отметил министр.

Сегодня последний день досрочного голосования. Участки традиционно будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут открыты с 8.00 до 20.00.-0-

Фото Андрея Покумейко