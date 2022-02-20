Иванец: главный принцип при дальнейшем развитии системы образования - не навредить

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный принцип при дальнейшем развитии системы образования - не навредить, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, задачи, которые поставил глава государства при моем назначении - очень серьезные. Четко, ясно было сказано, что сегодня те усилия, которые были сделаны, в частности, в качестве принятия нового Кодекса об образовании - это всего лишь один из этапов развития системы образования. И нам здесь предстоит сделать очень много. Первая задача, которая для меня стоит - это вникнуть во все особенности и тонкости. Очень важно исходить из принципа - не навредить. Мы должны понимать то, что та система, которая выстроена - является достаточно эффективной и надо очень тонко провести диагностику, над чем нам еще предстоит работать", - сказал Андрей Иванец.

Министр отметил, что уже состоялась встреча с руководителями высших учебных заведений. "Безусловно, знакомство с работой наших главных управлений образования. Конечно, выезд в регионы - также немаловажный аспект, потому что мы понимаем, что сегодня город Минск - это всего лишь одна из составных частей нашей системы образования. Такие выезды будут традиционными и будем стараться, чтобы все регионы вошли в поле зрения министра, министерства для того, чтобы понимать, какие проблемы существуют сегодня на местах", - подчеркнул он.-0-