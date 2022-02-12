Иванец: мы готовим специалистов, которые должны работать на экономику своей страны

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы готовим высококвалифицированных специалистов, которые должны работать на экономику своей страны, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Министр подчеркнул: льготы при поступления в вузы сохраняются для отдельных категорий абитуриентов и это важный момент. "Сегодня каждая страна борется за умы. И каждый хочет к себе в страну привлечь наиболее умных, талантливых, одаренных ребят. Если мы говорим, что ребенок проявил себя на предметных олимпиадах, почему мы не должны соответствующим образом дать ему приоритет для поступления в высшее учебное заведение? Это очень важно, - сказал Андрей Иванец. - Потому что, если сегодня мы не создадим условия для прихода талантливой, одаренной молодежи в наши учебные заведения, то наши соседи с удовольствием создадут им такие условия. И это проблема, которую во многом нам надо решать всем вместе: не только системе образования, но и в целом реальному сектору экономики. Мы должны понимать, что готовим сегодня квалифицированных, высококлассных специалистов. Но они должны работать на экономику страны и на благо нашей Родины".

При этом Андрей Иванец уточнил, высшее образование - не панацея.

"Специалисты, которых мы готовим сегодня в профессионально-технических, средних специальных учреждениях образования, - точно такие же высококлассные, востребованные экономикой и обществом, - дополнил министр. - Высшее образование - это не панацея. Надо понимать, какие знания ты получил, какими компетенциями ты владеешь, а самое главное - где ты будешь их реализовывать. Поэтому, мне кажется, что вот эта погоня за высшим образованием должна быть взвешенной, она должна быть умеренной. Мы должны понимать, что сегодня нам нужны специалисты различных профессий. И на современном производстве, когда мы говорим про развитие индустрии 4.0, нужны специалисты, которых выпускают профессионально-технические учреждения образования".-0-