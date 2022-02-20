Иванец: независимость и суверенитет - самое главное богатство Беларуси

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость и суверенитет - самое главное богатство Беларуси, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. "Я уверен в том, что каждый настоящий гражданин патриот нашей страны абсолютно утвердительно ответит на все три вопроса, адресованные белорусскому народу Президентом во время Послания. Потому, что независимость и суверенитет - это самое главное богатство нашей Беларуси", - сказал Андрей Иванец. Министр подчеркнул: дальнейшее развитие страны зависит от каждого из нас. "И в этой связи каждый из нас обязан внести свой вклад для того, чтобы не просто сохранить, но и приумножить, развить нашу страну. Сделать ее еще более процветающее и достойной", - подчеркнул он.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!