Иванец о решении вопроса шаговой доступности детских садов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец расказал в эфире телеканала "Беларусь 1" о решении вопроса шаговой доступности детских садов, сообщает БЕЛТА.

"Детский сад очень хорошо приучает детей к коллективу, для того, чтобы они были социально адаптированы, общались между собой. Хотя, если есть какие-то нюансы с точки зрения здоровья или возможность проведения соответствующего воспитания на дому, это не должно запрещаться, - сказал Андрей Иванец. - В настоящее время охват учреждениями дошкольного образования ребят в возрасте от 2 до 6 лет составляет 88,5%. Динамика положительная. Только за прошлый год мы приросли к этому показателю на 3,5 процентных пункта".

Вместе с тем, вопрос шаговой доступности учреждений дошкольного образования остается актуальным. "Потому что мы видим, насколько динамично развивается застройка отдельных районов города Минска. В то же время мы видим, как происходит определенное старение других районов, в которых была развита инфраструктура. Это постоянная работа. И единовременно на 100% обеспечить шаговую доступность дошкольными учреждениями, мне кажется, просто невозможно", - отметил министр.

По его словам, в настоящее время в стране функционирует около 3800 детских садов. Из них частной формы собственности всего лишь 14.

"Много это или мало? Если посмотреть внимательно на самом деле сегодня частных садов больше. Вопрос в том, насколько собственник хочет идти на процедуру лицензирования. А это сделать необходимо. Потому, что наши дети должны находиться в соответствующих санитарных условиях, они должны получать образование по соответствующим стандартам, которые определены и являются общепринятыми во всей республике. И мы должны понимать, какими эти дети из этих частных детских садов придут в школу, - подчеркнул Андрей Иванец. - Мое глубокое убеждение, что, конечно, развитие частной формы собственности, в том числе и дошкольных учреждений образования - это нормальный поцесс. Но все должно происходить по тем нормативам, которые являются общепринятыми и общеустановленными. Потому, что мы должны понимать, что гарантия безопасности наших детей, гарантия здоровья и соответствующего воспитания является приоритетом".-0-