Иванец: обновление Конституции позволит реализовать на принципиально новом уровне народовластие в стране

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление Конституции позволит реализовать на принципиально новом уровне народовластие в стране, заявил журналистам член Совета Республики, главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более чем за четверть века Беларусь прошла очень большой путь. По историческим меркам срок небольшой, но мы смогли сделать очень серьезный шаг на пути построения независимого, суверенного и, самое главное, социально ориентированного государства. Проект Конституции, вынесенный на всенародное обсуждение, сохраняет основные направления развития, которые были определены еще в начале становления нашей страны. В проекте предлагается новая статья, фактически направленная на раскрытие духовно-нравственного, интеллектуального потенциала молодежи. Это говорит о том, что в нашем государстве молодежь выступает одним из приоритетов, и это немаловажно. Еще одно нововведение - сохранение исторической памяти, в первую очередь о подвиге в годы Великой Отечественной войны. Сегодня уходит поколение, которое было свидетелем тех событий, и в этой связи, конечно, наше государство должно предпринимать все необходимые меры, в том числе и на уровне Основного закона, чтобы сохранить память об этом подвиге", - сказал Андрей Иванец.

Сенатор подчеркнул, что Беларусь отличается стабильностью развития. "Введение фактически нового раздела, который касается Всебелорусского народного собрания, очень важно. Сегодня мы говорим о том, что необходимо перераспределить полномочия, которые сейчас есть у главы государства, парламента, Конституционного суда, органов исполнительной власти, и в этой связи особая роль будет отведена Всебелорусскому народному собранию. Конечно, это позволит во многом реализовать на принципиально новом уровне народовластие в нашей стране и фактически вовлечь все слои общества в управление государством", - добавил он.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований прошел экспертный семинар "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали проект Конституции, а именно выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок), и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции. В мероприятии приняли участие директор НЦЗПИ, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов, а также представители Совета Республики, Национальной академии наук, Министерства юстиции, БГЭУ, БГУ.-0-