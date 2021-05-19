Иванец: принятие закона о недопущении реабилитации нацизма - это работа на упреждение

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие закона о недопущении реабилитации нацизма - это работа на упреждение. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша республика хранит и чтит историческую память, демонстрирует на постсоветском пространстве, что подвиг советского народа не забыт, не забыта та цена, за которую была добыта Победа. И название закона - "О недопущении реабилитации нацизма" - говорит о том, что мы работаем на упреждение", - сказал Андрей Иванец.

Сенатор уверен, что принятие этого закона позволит "остановить те ростки, которые проявились". "Принятие этого закона - это четкий и ясный ответ всем нашим и внешним, и внутренним оппонентам, что сегодня общество и государство абсолютно конкретно трактуют эти понятия. И в этом законе, в том числе, даны конкретные определения, чтобы не было разночтений, какого-то недопонимания, - подчеркнул член Совета Республики. - Я больше чем уверен, что наше общество полностью поддерживает этот закон. И мы должны четко и смело сказать нацизму в нашей стране: "Нет!" Как и всем его атрибутам и символам, а тем более их использованию в политических целях".

В мае Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. До этого оба документа были приняты депутатами и одобрены Советом Республики.

В Беларуси вопросам недопущения реабилитации нацизма всегда уделялось особое внимание. Усиление ответственности за распространение нацизма и его проявлений рассмотрено в рамках законопроекта "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма". Законопроектом внесены дополнения в закон о противодействии экстремизму, КоАП и УК, которые вступили в силу с 1 февраля 2020 года.

Вместе с тем принято решение о регулировании вопросов недопущения реабилитации нацизма в рамках отдельного специального закона. Необходимость такой регламентации обусловлена особой значимостью рассматриваемой проблемы для страны. Беларусь понесла колоссальный ущерб от действий фашистской Германии и ее пособников в период Второй мировой войны, придерживавшихся идеологии национал-социализма, ключевым положением которой является расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Несмотря на это, в настоящее время в Беларуси получили определенное распространение идеи крайне правого толка, фиксируются факты искажения событий прошлого, в интернете публикуются псевдоисторические статьи, оправдывающие нацистских преступников и их пособников, которые несут в себе потенциальную угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма" комплексно регулирует вопросы противодействия этим негативным проявлениям.-0-