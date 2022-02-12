Иванец: работу с одаренными детьми можно начинать уже в детском саду

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу с одаренными детьми можно начинать уже в детском саду, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Работу с одаренными детьми можно начинать не только в школе, но уже и в детском саду. Надо понимать, что это определенный уровень развития, мировосприятия и формирования картины окружающего мира, - сказал Андрей Иванец. - Конечно, серьезная работа, которая ведется профильными педагогами по конкретным предметам - это уже школьники старших классов. Потому что они уже примерно видят, какую профессию хотят выбрать, какой предмет им наиболее интересен. Но здесь очень важно обратить внимание не только на теоретическое образование, но и внедрить практико-ориентированную компоненту".

Министр отметил, без этого сложно будет в последующем этого специалиста реализовать в реальном секторе экономики.

"И созданный по поручению главы государства Национальный детский технопарк - это, фактически, кузница вот этих молодых талантов, в которой вместе с педагогами, профессорско-преподавательским составом вузов они проходят подготовку по реализации своих исследовательских проектов", - добавил Андрей Иванец.-0-