Иванец рассказал о технологии прохождения централизованного экзамена в 2023 году

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ рассказал о технологии прохождения централизованного экзамена в 2023 году, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время предполагается, что в 2023 году он пройдет в формате централизованного тестирования. То есть, это фактически будет такое же тестирование, которое будет проходить в единый день для всей республики, абсолютно для всех учащихся и абсолютно по идентичным заданиям. Безусловно, для тех, кто по состоянию здоровья либо уважительной причине не сможет сдать экзамен в этот единый день, будут введены дополнительные дни", - сказал Андрей Иванец.

Вместе с тем, по его словам, эта новация требует определенного анализа. "Мы сегодня это понимаем и, конечно, с педагогической общественностью обсуждаем в какой форме он должен проходить. Возможно ту форму, которую мы апробируем в 2023 году в виде тестирования, мы некоторым образом изменим. Потому, что мы должны сегодня увидеть за каждым учащимся не только результат его теста, но и его объективные знания. А в этой связи традиционные формы - в виде диктанта, изложения для русского, белорусского языка, в виде решения соответствующих задач математических - они также позволяют получить объективную оценку знаний, которые имеют наши выпускники".-0-