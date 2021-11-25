Иванец: сегодня технологический суверенитет - это фактор выживания государства

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня технологический суверенитет - это фактор выживания государства, заявил журналистам член Совета Республики, главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец. Он участвует в IX Международной научно-практической конференции по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальность сегодняшней конференции, думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Потому что национальная безопасность - это тот глобальный элемент, который обеспечивает, собственно говоря, суверенитет страны, уровень и качество жизни населения", - сказал Андрей Иванец. По его словам, сегодня особенно важен технологический суверенитет, наличие современных технологий - это фактор выживания государства.

Как считает сенатор, пандемия показала: только те страны, которые сохранили науку, научные школы, смогли противостоять этому вызову.

Андрей Иванец убежден: санкции могут способствовать укреплению технологического суверенитета страны. Он подчеркнул, что любой вызов - это как угроза, так и возможность. "Для нас это уникальная возможность, которую мы просто обязаны использовать, чтобы в полной мере раскрыть потенциал белорусской науки", - добавил он.

"Для ученых это золотое время, когда их разработки становятся значительно более востребованными. Если вчера крупные производители Беларуси могли себе позволить закупить импортную технологию под ключ, если можно так выразиться, то сегодня даже какие-то отдельные элементы, отдельные небольшие микросхемы являются сдерживающим фактором для производства крупнейших образцов нашей техники", - отметил депутат. Поэтому важно способствовать внедрению отечественных разработок, считает Андрей Иванец.

Институт национальной безопасности Беларуси совместно с Комитетом государственной безопасности проводят 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института.-0-