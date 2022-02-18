Иванец: только в единстве мы сможем продолжить путь построения независимой процветающей Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только в единстве мы сможем продолжить путь построения независимой и процветающей Беларуси, заявил министр образования Андрей Иванец. Сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область он посетил Островецкий район, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр провел рабочую встречу с руководством района, посетил ясли-сад №3 и гимназию №1 Островца, Островецкий центр творчества детей и молодежи, встретился с педагогами района. Он подчеркнул: такая встреча особенно важна в преддверии референдума.

"Каждый гражданин нашей страны осознает, что мы находимся на исторически важном этапе для страны, прошли очень достойный и непростой путь независимости и сегодня можем смело утверждать, что в целом нашими общими усилиями и благодаря той государственной политике, которую проводит глава государства, мы смогли построить по-настоящему независимое, суверенное и социально ориентированное государство, где человек является высшей ценностью. Безусловно, новая редакция Конституции отражает, в том числе, и эти основные фундаментальные особенности. Введена отдельная статья, которая касается возможности реализации научного, творческого, интеллектуального потенциала молодежи", - сказал Андрей Иванец.

Министр отметил: сегодня каждый из нас, в том числе родитель, обязан прививать молодому поколению склонность к общественно полезному труду, участвовать в построении нашего общества. "Мы должны понимать: только в единстве, в общем направлении всех интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов мы сможем действительно продолжить этот путь построения независимой и процветающей Беларуси", - констатировал он.

Во время встречи обсуждены новации Кодекса об образовании. Особое внимание уделено вопросам повышения престижа профессионально-технического образования.-0-