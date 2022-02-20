Иванец: в Беларуси каждый человек может получить достойное, качественное образование

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый человек может получить достойное, качественное образование, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"В Беларуси каждый человек может получить достойное, качественное образование вне зависимости от того, где он родился: в сельской местности или в городской, в какой семье он вырос. И это очень важно", - сказал Андрей Иванец.
Министр подчеркнул: "Каждый молодой человек должен понимать, что тот потенциал, который у него имеется и то желание, трудолюбие, которое он готов вложить в раскрытие этого потенциала - являются главными составляющими фактически его успеха", - дополнил он.-0-