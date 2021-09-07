Иванец: в Беларуси создана целостная система поддержки молодых ученых

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана целостная система поддержки молодых ученых. Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции главный ученый секретарь, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие науки, технологий является одним из важнейших приоритетов для того, чтобы сделать нашу экономику инновационной. Конечно, для того, чтобы мы существенным образом продвинулись в этом направлении, очень важна поддержка молодых ученых и в целом молодежных инициатив, которые направлены на создание новых продуктов. В Беларуси создана целостная система поддержки молодых ученых, которая включает в себя в том числе возможности получения стипендий, грантов", - сказал Андрей Иванец.

Три года назад был учрежден конкурс "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси". "Это очень важная веха для нас. Лауреаты этого конкурса защитили кандидатскую диссертацию в возрасте до 30 лет либо докторскую до 40 лет. Они имеют опыт руководства целым рядом научных проектов, работают с магистрантами, аспирантами, формируют молодежные команды. Это наш кадровый резерв. Наши ребята, которые вошли в банк данных конкурса, за прошедшие три года существенно продвинулись в своей научной и административной деятельности. Ряд из них уже занимает руководящие должности в своих научных организациях, лабораториях. Это говорит о том, что конкурс - действенный инструмент для того, чтобы дать возможность развиваться инициативным, талантливым, способным молодым людям", - отметил главный ученый секретарь.

Кроме того, в 2019 году было учреждено несколько премий для молодых ученых. Это премии имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук) и первого президента Академии наук Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук).

Также проводятся форум научной молодежи "Путь в науку", Фестиваль науки, международная научно-практическая конференция "Молодежь в науке".-0-