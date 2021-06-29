Иванец: в условиях внешнего давления Беларуси и России важно использовать научный потенциал

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России позволяет обсудить вопросы, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются оба государства. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Иванец, открывая секцию "Молодежь онлайн: цифровая среда будущего", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Сенатор выразил уверенность, что восьмой по счету форум станет таким же результативным, как и предыдущие. "Тематика форума - научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации. Сегодня в условиях внешнего давления, определенных санкционных ограничений важно использовать наш научный потенциал для того, чтобы выстроить инновационную экономику и обеспечить достойный уровень развития двух стран", - сказал он.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы цифровые технологии работали на укрепление двух государств. "Создание единого информационного пространства для распространения объективной информации, умение встречать вызовы и достойно на них отвечать, поддерживать друг друга - это то, что будет содействовать естественному развитию и укреплению Союзного государства. Пусть парламентские и молодежные площадки, возможности бизнес-сообществ и общественных организаций способствуют главному: благополучной, мирной, спокойной жизни наших народов", - отметил российский сенатор.

Во время работы секции представители двух стран обсудили возможности, которые открываются для молодых людей в эпоху цифровизации, поделились опытом использования новых технологий в образовательной деятельности, а также изучили влияние коммуникативных технологий в молодежной среде.-0-

Фото Егора Павлющика