Ивченков: есть необходимость создания информационно-справочного портала по белорусской грамотности

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть необходимость создания информационно-справочного портала по белорусской грамотности. Таким мнением поделился заведующий кафедрой медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ Виктор Ивченков во время круглого стола на тему "Родная мова роднай зямлі: пытанні развіцця і папулярызацыі" в пресс-центре БЕЛТА.

"С 2010 года действует закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации и у меня появилась идея посмотреть, что же произошло за эти годы: как те или иные нормы правописания исполняются. Понятно, что не проследишь, как это делается в школе. Все-таки там не последнюю роль играет субъективный фактор, потому что любой учитель подходит к процессу обучения как творческая личность. Да, он должен исполнять эти нормы, но мы не можем этого проследить. А вот в социализированной сфере, которая выстраивает облик современной медиасферы, можно отметить интересные наблюдения", - сказал Виктор Ивченков.

Он отметил, что новая редакция правописания легко и спокойно входит в медийную практику. Кроме того, он обратил внимание на исключительную роль старейшей белорусскоязычной газеты "Звязда". "На стадии опробирования этого медиа велась кропотливая, фундаментальная работа. Сколько сил ушло в то время, чтобы подготовить общественность. Это была экспериментальная площадка для введения новой редакции правописания", - обратил внимание Виктор Ивченков.

Заведующий кафедрой рассказал, что на днях еще одно медиа - телеканал "Культура" отметил свое двадцатилетие. "По статистике, в рейтинге радио и телевидения канал "Культура" занимает 7 позицию. Это высокий результат, такого еще не было", - подчеркнул он.

Виктор Ивченков подчеркнул необходимость создания информационно-справочного портала по белорусской грамотности. "Есть мечта, чтобы был у нас такой портал Правапіс.by", - заключил он.-0-