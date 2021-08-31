Из Беларуси в Сибирь: как белорусы проходят путь Яна Черского и находят белорусов

В Иркутск приехала белорусская экспедиция "Creta на Байкале. Путь Черского". Участники решили пройти путь ученого-геолога Яна Черского на двух автомобилях Hyundai Creta, а по пути заехать в деревни, основанные переселенцами-белорусами.

– Удивительно, но до сих пор в Сибири много деревень, где абсолютно все жители – белорусы, – рассказывает руководитель экспедиции Дмитрий Новицкий. – Во многих деревнях работают музеи белорусской культуры, а люди до сих пор называют свеклу бураком. Мы заезжали в село Черчет – там журавлей называют "буслы", а шустрых детей – "маланка". То есть до сих пор жив белорусский язык, хоть смысл некоторых слов забыт.

Эти явления – результаты Столыпинской реформы, когда в начале ХХ века в Сибирь добровольно переселились 1,5 миллиона белорусов. Они селились в безлюдных местах, жили вместе, поэтому до сих пор в Сибири много белорусских "анклавов", где все жители белорусы.

– А в деревне Тарнополь нам удалось соединить род Гераковых, – продолжает Дмитрий Новицкий. – В гомельской деревне Бабичи мы нашли Зинаиду Коновалову, представительницу рода Гераковых. Она знала, что у нее есть родственники в Сибири, но не знала, где именно. Мы нашли в деревне Тарнополь ее родственников, передали контакты, архивные фотографии и пояс из Бабичского музея.

Также участники экспедиции передали в краеведческий музей Иркутска портрет Яна Черского, белоруса, первооткрывателя Байкала. Ян Черский первым составил подробную карту Байкала. Он является героем Сибири, сибиряки им гордятся, а в Беларуси о нем мало кто знает. В свою очередь сотрудники Иркутского краеведческого музея передали в Беларусь свой подарок – карту, точную копию карты Яна Черского.

– Мы о Яне Черском напишем подробные статьи и смонтируем видеофильм, – сообщает Дмитрий Новицкий, руководитель экспедиции "Creta на Байкале. Путь Черского". – А пока мы на двух Hyundai Creta продолжаем путь Черского, едем в Усть-Баргузин. Постоянно пишем интервью, общаемся с людьми. Надеемся, что когда вернемся, то подробнее расскажем о Яне Черском, белорусе, которого знает вся Сибирь!

Помимо целых колоний белорусов, вокруг Байкала много интересного: почти все местные исповедуют шаманизм, причем одновременно ходить и в церковь, и к шаману – это нормально. Бурундуки и суслики, невероятные виды и буддистские дацаны – все это Байкал.

Подробнее следить за экспедицией можно в социальных сетях "Hyundai Belarus".

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