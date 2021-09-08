Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Беларуси в Сирию в соответствии с постановлением Совета Министров отправлена гуманитарная помощь, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"В состав груза вошли товары белорусского производства: лекарственные средства, сахар, трансформаторы, а также шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ", - говорится в сообщении.
Общую координацию всех работ по доставке грузов осуществляют работники МЧС. "У белорусских спасателей большой опыт проведения гуманитарных миссий - помощь они оказывали более 70 раз. Максимальное содействие осуществляют Министерство промышленности, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство иностранных дел и другие ведомства. Прибытие гуманитарного груза в морской порт Латакия в Сирии планируется в октябре", - отметили в МЧС.
За последние годы это пятая гуманитарная миссия по оказанию помощи Сирии.-0-