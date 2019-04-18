Из союзного бюджета за 20 лет на "Славянский базар" выделено 500 млн российских рублей

18 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. За 20 лет существования Союзного государства на проведение международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" из союзного бюджета выделено более 500 млн российских рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета СГ Маргарита Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем фестиваль как одно из важнейших событий в жизни Союзного государства, - сказала Маргарита Левченко. - На протяжении 20 лет Союзное государство участвует в софинансировании этого проекта, и за эти годы более полумиллиарда российских рублей ушло на создание интересных программ на "Славянском базаре".

Представитель Постоянного комитета отметила, что в год 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства многие мероприятия, в том числе на витебском фестивале, будут приурочены к юбилейной дате. По ее словам, по традиции второй фестивальный день будет полностью посвящен Союзному государству. Состоится пресс-конференция госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, общественно-политические мероприятия патриотической направленности. Вечером на главной фестивальной сцене пройдет концерт "Союзное государство приглашает", который в нынешнем году будет посвящен 50-летию легендарного ансамбля "Песняры".

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-