Из Ташкента эвакуированы 18 белорусских граждан

23 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Из Ташкента в Москву эвакуированы 18 белорусских граждан, осуществляется их доставка до российско-белорусской границы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Благодаря совместным усилиям посольства Беларуси в Узбекистане, МИД РФ и Росавиации 18 граждан Беларуси прилетели из Ташкента в Москву, - отметили в диппредставительстве. - А сейчас на транспорте посольства Беларуси в России они направляются к белорусско-российской границе".-0-