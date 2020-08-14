Из ЦИП на Окрестина за сутки переведено в больницы 4 пострадавших - Минздрав

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения отмечает уменьшение числа поступивших при проведении уличных акций. Об этом ведомство сообщает в своем Tegram-канале.

"За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. В основном людям с травмами была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек", - сказано в сообщении.

Минздрав взаимодействует с медицинской службой МВД, чтобы выявлять и переводить пострадавших граждан из мест временного содержания в больницы.

"За прошедшие сутки из ЦИП на Окрестина переведено 4 человека, остальные 50 осмотрены врачами МВД. Все они находятся в удовлетворительном состоянии", - добавили в Минздраве.

Из Жодино в лечебные учреждения Минской области переведено 13 граждан, госпитализированы 6, остальным оказана амбулаторная помощь.-0-