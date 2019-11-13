Из "Тупика" в музей - с Октябрьской уехал автобус с бутылками

31 октября на Октябрьской улице припарковался автобус, битком наполненный ПЭТ-бутылками. 20 тысяч - именно столько бутылок выбрасывает тусовочная улица за неделю. Автобус стоял на остановке "Тупик" 10 дней, после чего уехал в минский Музей городского пассажирского транспорта, а пластик отвезли на переработку.

"Покед, пакет & ПЭТ!" - этот слоган стал особенно важным для гостей и работников заведений Октябрьской в последние две недели. Минчан поразила экоинсталляция, показывающая, сколько пластика производит одна улица за каких-то несколько дней. Движение "Цель 99" и учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" решили помочь Октябрьской создавать меньше отходов пластика. Для этого инициаторы акции подарили офисам емкости для сбора стекла и пластика, поставили несколько специальных контейнеров возле кафе и баров. Сами заведения каждый вечер предлагают посетителям если и пить, то за здоровье планеты: рекомендуют заказывать напитки в стеклянной посуде или охотно наливают их в принесенную гостем кружку, а также выбрасывают отходы раздельно, чтобы пустить их во вторичное производство.

Инициаторы акции передали 20 тысяч бутылок из ретро-автобуса предприятию "Минскотпвторресурсы". В ближайшем будущем ПЭТ-тара отправится на переработку и превратится в новые полезные вещи. Из использованных пластиковых бутылок производят, в частности, комплектующие для мебели и автомобилей, уличные скамейки, оборудование для детских площадок, новую упаковку и даже синтетическую нить, из которой получаются отличные флисовые кофты, шарфы и джинсы.

А главный элемент экоинсталляции Октябрьской - синий ретро-автобус 1979 года выпуска - дополнит коллекцию из двух тысяч экспонатов в одном из самых крупных столичных музеев. По адресу пр.Партизанский, 6 представлены виды общественного транспорта Минска разных времен: от конки до электробуса. Особенно гордится музей самой большой в Беларуси коллекцией раритетных средств передвижения. Причем гостям можно все потрогать, войти в салон, присесть за руль и сфотографироваться.

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За 9 месяцев этого года жители Беларуси собрали отдельно на переработку 73 тысяч тонн отходов пластика. Это на 18,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Чтобы отходы пластика не пополняли свалки, их нужно сортировать и перерабатывать, а одноразовые вещи, не пригодные для вторсырья, попросту не использовать.

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