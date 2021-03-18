Из Уголовного кодекса Беларуси планируется исключить 10 статей и 24 состава преступлений

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" направлен на системную модернизацию отношений в соответствующей сфере. Он в числе других документов обсуждался на прошедшем 18 марта совещании у Президента Беларуси, сообщили БЕЛТА в Администрации Президента.

В проекте закона усовершенствованы положения Общей части Уголовного кодекса. В частности, конкретизированы условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить его опасность и характер).

Уточнены правила назначения наказания. Предусмотрен более дифференцированный подход к назначению штрафа (в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности преступника), а также возможность уплаты штрафа в рассрочку на срок до 5 лет либо отсрочки его уплаты на срок до 1 года.

Оптимизирован порядок замены уголовного наказания при уклонении от его отбывания. В данном случае оно будет заменяться более строгим наказанием, например, неуплата штрафа - арестом или ограничением свободы, ограничение свободы - лишением свободы. При этом суды будут осуществлять такую замену без возбуждения уголовного дела и задействования всей уголовно-процессуальной системы. Подобный механизм ранее был предусмотрен в Уголовном кодексе 1961 года.

Исключены 10 статей и 24 состава преступлений. В их числе те, которые носят формальный характер (например, нарушение правил безопасности обращения с генно-инженерными организмами, не повлекшее причинения вреда здоровью людей и окружающей среде, будет влечь только административную ответственность); охватываются применением иных мер воздействия (так, вред, причиненный окружающей среде в результате нарушений правил водопользования, правил охраны рыбы и других водных животных, возмещается согласно установленным таксам, ввиду чего уголовно-правовые меры воздействия являются излишними); являются нетяжкими по своей сути и предусматривают административную преюдицию в качестве условия привлечения к ответственности.

В санкции ряда статей (принуждение к совершению сделки, мошенничество и другие преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности) введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению свободы (в частности, за принуждение к совершению сделки, мошенничество). В результате суды смогут более гибко подходить к вопросу назначения наказания.

Изменениями, вносимыми в Уголовно-процессуальный кодекс, расширено использование информационных технологий в уголовном процессе. Например, предусматривается возможность производства отдельных следственных действий (допроса, очной ставки и предъявления для опознания) в режиме веб-конференции, что позволит минимизировать психологическую нагрузку на лиц, участвующих в этих действиях, и будет способствовать соблюдению коронавирусных ограничений.-0-