Из выделенных на летнее детское оздоровление бюджетных средств израсходована половина

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мероприятия детской летней оздоровительной кампании в этом году было выделено около Br50 млн из республиканского бюджета, использовано около Br24,6 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

"Всего на мероприятия детской летней оздоровительной кампании было выделено около Br50 млн, использовано около Br24,6 млн, - сказал Алексей Желенков. - В том числе Br23,6 млн - на удешевление стоимости путевок, Br600 тыс. - на приобретение путевок для детей из загрязненных территорий, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС. И Br600 тыс. - из республиканского бюджета на подготовку загородных лагерей к работе в летний период. Общая сумма средств, выделенных на укрепление их материально-технической базы, составила Br13,5 млн. В основном это средства собственников, местных бюджетов, заработанные на субботнике".

Неиспользованные в летнюю кампанию средства вернутся в бюджет.

Чтобы обеспечить доступность детского оздоровления, был обеспечен контроль за ценообразованием. Увеличены размеры удешевления стоимости путевок за счет республиканского бюджета. За путевки на 18 дней в обыкновенный загородный стационарный лагерь размер удешевления составил Br205 при реальной стоимости около Br475 по республике, в лагерь с дневным пребыванием - Br85 при стоимости приблизительно Br127. "Средняя стоимость путевок для детей и родителей не изменилась по сравнению с прошлым годом, несмотря на дополнительные затраты собственников, местных исполнительных органов, которые им пришлось понести, чтобы обеспечить все необходимые меры безопасности и противоэпидемические меры", - отметил Алексей Желенков.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция не внесла значительные корректировки в организацию детского оздоровления. Потому как система мероприятий, схема предоставления путевок, их удешевления давно сформирована. Но нужно было принять дополнительные меры при организации работы. "На международный опыт ссылаться практически не было возможности. Потому что все страны в одночасье столкнулись с этой бедой. Мы исходили из наших реалий и возможностей, чтобы максимально обезопасить детей, но и обеспечить потребность в доступном отдыхе и оздоровлении", - сказал Алексей Желенков.

Основная новелла этого сезона - требования санитарных норм и правил дополнены временными методическими рекомендациями, чтобы препятствовать заносу и распространению инфекции. Из-за дополнительных организационных вопросов смены в лагерях сместились на июль. И все зависело еще от наличия заявок.

В нынешнем году постоянно проводился профилактический мониторинг безопасного пребывания детей на оздоровлении, соблюдения условий труда работников организаций. Все лагеря были оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Были разработаны алгоритмы противодействия заносу коронавирусной инфекции и правила медицинской помощи. "Это позволило в нынешнем году добиться того, что по сравнению с предыдущим годом меньше было нарушений санитарных норм и правил. А во-вторых, заболеваемость всеми видами острых респираторных заболеваний тоже снизилась", - добавил Алексей Желенков.-0-

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