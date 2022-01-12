Из-за мороза ГАИ рекомендует владельцам дизельных автомобилей отложить поездки

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на трудности в эксплуатации дизельных транспортных средств в сильный мороз. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По сведениям синоптиков, в ночное время ожидается понижение температуры воздуха до 17-19 градусов, на дорогах сохранится гололедица.

Госавтоинспекция обращает внимание автовладельцев дизельного транспорта, что в сильный мороз есть риск отказа двигателя в пути. "Рекомендуем в такую погоду по возможности отложить поездки. Если же в дороге возникла неисправность, вы не можете ее устранить, обращайтесь на линию 102. Ближайший наряд дорожно-патрульной службы ГАИ поможет вам", - отметили правоохранители.-0-

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