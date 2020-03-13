Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек. Об этом рассказала журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о пациенте, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл от врачей, что находился на севере Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда пациент попал в больницу, сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

"Он не вызвал врача на дом, когда появились симптомы заболевания, а продолжал посещать родственников, друзей, спортивные мероприятия, - сказала Инна Карабан. - Мероприятия, которые мы проводим по этому очагу, позволили нам изолировать 91 человека. Если бы он вовремя обратился за медицинской помощью, таких контактных лиц было бы намного меньше".

По ее словам, среди контактов - сын-студент этого пациента, который также мог быть носителем коронавируса, поскольку общался с отцом. Парень посещал учебные занятия в БГУ и в какой-то период времени мог далее передать вирус, контактируя с одногруппниками. Сейчас в Белгосуниверситете проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня.

Минздрав просит возвращающихся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, не скрывать эту информацию и сразу сообщать об этом при пересечении границы через любой пункт пропуска, где есть санитарно-карантинный пункт (СКП). Если нет СКП, нужно принять все меры по самоизоляции и постараться ограничить контакты, в том числе не посещать родственников, особенно пожилых.-0-