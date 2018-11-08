8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сбоев в программном обеспечении Латвийской таможни затруднено движение фур из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"С 6 ноября на латвийской стороне пунктов пропуска "Урбаны" и "Григоровщина" происходят сбои в эксплуатации программного обеспечения электронной системы оформления транспортных средств. Латвийской таможенной службой не выполняются установленные нормы приема грузовых автомобилей, следующих из Беларуси. В связи с этим возможно затруднение движения в Латвийскую Республику", - сообщили в ГТК.
В ведомстве также проинформировали, что 7 ноября на сопредельной стороне пункта пропуска "Котловка" не осуществлялась подача транспортных средств на въезд в Беларусь из-за сбоев в работе программных продуктов литовской таможенной службы. "По информации таможенной службы Литвы, в настоящее время оформление транспорта производится в штатном режиме", - уточнили в ГТК.
В ведомстве просят перевозчиков учитывать данную информацию при пересечении границы и выбирать альтернативные маршруты движения.-0-
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