Из-за тренировки латвийских пограничников 28 февраля возможны затруднения при пересечении границы

24 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. При пересечении белорусско-латвийской границы 28 февраля возможны затруднения из-за тренировки пограничников на сопредельной стороне, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

По информации латвийской стороны, замедление процесса пограничного контроля в пункте пропуска "Силене" Даугавпилсского пограничного управления Государственной пограничной охраны Латвии ожидается с 13.00 до 15.00 в связи с проведением практических занятий. Белорусский пункт пропуска "Урбаны" (Браславский район) будет работать в штатном режиме.

Для более комфортного пересечения границы в данное время рекомендуется выбрать ближайший автодорожный пункт пропуска "Григоровщина" в Верхнедвинском районе (сопредельный латвийский пункт пропуска "Патерниеки").

Узнать информацию об обстановке перед пунктами пропуска можно на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.-0-