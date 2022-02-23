Избиратель: проголосовали досрочно всей семьей

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель начальника Академии МВД полковник милиции Алексей Башан пришел на досрочное голосование со старшей дочерью Марией. Отец и дочь отдали голоса на избирательном участке №50 Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

"Я подробно рассказал об изменениях нового проекта Конституции всем членам семьи, чтобы каждый сделал правильный выбор. Мы живем в быстро развивающейся стране, и Основной закон должен соответствовать изменениям в обществе, инновационному прогрессу и развитию и юридически дополняться, - пояснил Алексей Башан. - Сегодня голосую со старшей дочерью, супруга уже проголосовала".

"Мое решение учитывается и также имеет влияние на значимые государственные вопросы, - поделилась 19-летняя Мария. - Делать выбор очень ответственно, поэтому это волнительный для меня момент, и поддержка отца очень важна".-0-