Избиратели ждут от депутата профессионализма и неравнодушия - Бочарников

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избиратели ждут от парламентариев профессионализма и неравнодушия. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Минского городского Совета депутатов Павел Бочарников.

Когда люди приходят на избирательный участок, они голосуют за личность, в том числе за профессионала, считает Павел Бочарников. "Если кандидат хороший врач, успешный предприниматель, это говорит о его интеллектуальном уровне. Это в свою очередь как минимум дает избирателю уверенность, что депутат разберется в жизненных ситуациях, с которыми ему придется сталкиваться на своем посту", - сказал он.

Павел Бочарников признался, что прочувствовал сложность этой задачи на себе. "Когда из привычной жизни попадаешь в круговерть поступающих депутату вопросов, то окунаешься в проблемы, с которыми никогда раньше не сталкивался. И чтобы успешно их решать, нужно быть неравнодушным, небезразличным. Если нужно - самому прийти к людям, выслушать их", - отметил депутат Мингорсовета.

"Все проблемы возникают, оттого что где-то в определенное время было принято равнодушное, формальное решение", - добавил он.

Еще одно необходимое для народного избранника качество - умение находить компромиссы в любой ситуации. "Депутат должен не только уметь отстаивать свою точку зрения, но и прислушиваться к чужому мнению. Это тоже важный аспект", - подчеркнул собеседник.-0-