Избирательная кампания в Беларуси проходит в штатном режиме - национальный наблюдатель

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания в Беларуси проходит в штатном режиме. Такое мнение журналистам высказала национальный наблюдатель, председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс голосования на избирательных участках Беларуси организован в полном соответствии с Избирательным кодексом. Достаточно внимания уделяется самим избирателям. На участках дежурят медицинские работники. Ребята, которые сегодня работают, в том числе наблюдателями на избирательных участках, отмечают, что процесс организован в соответствии с требованиями национального законодательства", - сказала Екатерина Петрашкевич.

Что касается нарушений, то, по ее словам, есть случаи, когда люди, выдвинутые наблюдателями, целенаправленно приходят на избирательные участки, имея с собой заранее заготовленные жалобы. "Такие случаи имеют место. На данные жалобы отвечают председатели избирательных комиссий", - отметила национальный наблюдатель.

Екатерина Петрашкевич подчеркнула, что на сегодняшний день участковыми избирательными комиссиями аккредитовано наблюдателями более 6 тыс. активистов БРСМ. Завтра они будут работать на участках для голосования в Минске и регионах. Кроме того, задействованы более 3,4 тыс. волонтеров от БРСМ. "Это ребята, которые будут помогать малоподвижным людям, инвалидам по зрению. Но, конечно, ни в коем случае не помогать с заполнением бюллетеней", - добавила она.

Сегодня в Минске состоялась встреча группы международных наблюдателей от МПА СНГ и национальных наблюдателей от общественных организаций. На ней обсуждались деятельность общественных организаций по наблюдению за выборами, работа общественных приемных кандидатов, процесс регистрации национальных наблюдателей, порядок их работы на избирательных участках как в период досрочного голосования, так и в основной день голосования 9 августа.-0-