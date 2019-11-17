Избирательные комиссии предоставляют наблюдателям всю необходимую информацию - МПА СНГ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательные комиссии предоставляют наблюдателям всю необходимую информацию, заявила журналистам депутат парламента Казахстана, наблюдатель от МПА СНГ Снежанна Имашева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начиная с 8 утра нам удалось посетить десять избирательных участков. Мы пообщались с международными и национальными наблюдателями, обменялись мнениями. В целом выборный процесс в Беларуси идет достаточно организованно. Отмечу, что любая информация, которую мы запрашивали у избирательной комиссии, нам была предоставлена", - сказала Снежанна Имашева.

Наблюдатель отметила праздничную атмосферу, созданную на всех избирательных участках. "Избирателей принимают с большим радушием, организованы концерты. Конечно, это все очень интересно, такое отношение к избирателям радует", - добавила она.-0-