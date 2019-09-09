Избирательные участки по выборам в Палату представителей образованы в трех городах России

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На территории России образованы три избирательных участка по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

"Для участия в голосовании граждан Беларуси, находящихся на территории Российской Федерации, образованы три участка для голосования - в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде ", - отметили в пресс-службе.

В Москве участок для голосования расположен в здании посольства Беларуси в России по адресу ул.Маросейка, 17/6, строение 3, в Санкт-Петербурге - в помещении отделения посольства на ул.Бонч-Бруевича, 3. В Калининграде избирательный участок также разместился в здании отделения посольства по адресу улица Дмитрия Донского, 35а.-0-