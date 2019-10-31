31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательный кодекс и Кодекс о браке и семье переведены на белорусский язык. Об этом сообщил журналистам директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусcкой культуры, языка и литературы Национальной академии наук Игорь Копылов во время первого международного конгресса по белорусскому языку "Беларуская мова - галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш институт совместно с Национальным центром правовой информации сейчас ведет работу по переводу на белорусский язык законодательных актов. Перевод Кодекса о браке и семье уже подготовлен, обсужден группой экспертов и выставлен на сайте НЦПИ. Сейчас мы завершили подготовку перевода Избирательного кодекса, до выборов в Палату представителей он тоже будет выставлен на сайте. Сейчас работаем над Гражданским кодексом", - рассказал Игорь Копылов.

Он отметил, что предстоит большая работа, так как всего кодексов более 20. "Из них изначально был принят на белорусском языке только Кодекс о культуре", - добавил он.

Первый международный конгресс по белорусскому языку "Беларуская мова - галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы" посвящен 90-летию основания одного из старейших институтов в системе Академии наук - Института языкознания имени Якуба Коласа. В форуме принимают участие ученые из Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, Литвы. Основные направления, которые обсуждаются на конгрессе: современный белорусский язык в условиях близкородственного двуязычия, межславянские языковые и культурные контакты, роль IT в проведении лингвистических исследований, фразеология и языковая картина мира, стилистика текста, проблемы перевода, роль языкознания в современной гуманитаристике.

Вниманию участников форума представлена выставка, посвященная истории белорусского языкознания. На ней можно увидеть уникальные раритетные издания, подготовленные учеными Института языкознания имени Якуба Коласа за 90 лет и вошедшие в золотой фонд отечественной лингвистики. Среди них "Граматыка беларускай мовы" в двух томах, "Гістарычны слоўнік беларускай мовы" в 37 выпусках, "Тлумачальны слоўнік беларускай мовы" в шести томах, "Дыялекталагічны атлас беларускай мовы".

Институт языкознания имени Якуба Коласа известен в Беларуси и за рубежом как крупный научно-исследовательский и координационный центр в области лингвистики. В настоящее время институт входит в состав Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Основными направлениями его научно-исследовательской работы являются изучение закономерностей развития системы белорусского языка на всех этапах его истории, сравнительно-исторические и структурно-типологические исследования различных славянских и неславянских языков, разработка теории языка.-0-

Ученые готовят новый "Тлумачальны слоўнік" и словарь белорусских говоров Ориентировочно словарь будет издан в 15 томах, а объем составит более 250 тыс. слов