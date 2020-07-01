Избиркомы при проверке подписей обращаются к правоохранителям, коммунальщикам и почерковедам

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные избирательные комиссии при проверке достоверности подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов, могут обращаться к правоохранителям, коммунальщикам и почерковедам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной комиссии по выборам Президента Валерий Берестов.

Порядок проверки подписей на достоверность определен Избирательным кодексом. Их проверяют визуально, члены комиссий могут узнавать у самих избирателей, подписывались ли они за того или иного кандидата. "Если возникают сомнения, члены комиссии обращаются к специалистам - в органы внутренних дел, жилищно-эксплуатационные службы, к почерковедам", - отметил Валерий Берестов. Он подчеркнул, что не сомневается в результатах проверки достоверности подписей, проведенной избиркомами. Процедура четко регламентирована ст.61 Избирательного кодекса и территориальные комиссии строго этим руководствуются.

Председатель Могилевской областной комиссии напомнил об основных этапах этой работы. Сначала исключаются все подписи, которые не подлежат проверке: внесенные избирателями, которые не проживают на территории соответствующего района, снятые инициативной группой до сдачи подписных листов в комиссию. Отсеиваются подписи, внесенные в подписной лист, в котором отсутствуют сведения о лице, выдвигаемом кандидатом в Президенты, а также исключенные самими членами инициативной группы.

На заседании комиссия устанавливает порядок отбора подписных листов для проверки. Ей подлежит не менее 20% подписей. Недостоверными признаются те, которые поставлены от имени другого человека. "Были случаи, когда указанного в подписном листе адреса не существовало вовсе. Попадались подписи, собранные до установленного срока выдвижения кандидатов или человеком, который не входил в инициативную группу", - добавил Валерий Берестов. Если после проверки 15% подписей признано недостоверными, то проводится повторный отбор еще 15%. Они проверяются так же, как и предыдущая партия. "Если по сумме двух проверок брак превысит 15%, то все остальные сданные в комиссию подписи не учитываются", - пояснил Валерий Берестов.

По предварительным данным, в территориальные комиссии Могилевской области сдано более 18 тыс. подписей в поддержку Виктора Бабарико, почти 21 тыс. за Андрея Дмитриева. У Анны Канопацкой более 8 тыс. подписей, у Александра Лукашенко - более 335 тыс., у Светланы Тихановской - 12,5 тыс. В поддержку Валерия Цепкало сдано более 15 тыс. подписей, Сергея Черечня - более 28 тыс. После проверки недостоверные подписи были выявлены у всех претендентов на пост главы государства. "Больше всего их у Валерия Цепкало (более 15%) и Виктора Бабарико (более 13%). У остальных этот процент значительно меньше", - проинформировал Валерий Берестов.-0-