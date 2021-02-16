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16 февраля 2021, 19:39

Избран председатель детской палаты БРПО

Фото ЦС БРПО
Фото ЦС БРПО

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось первое очное собрание детской палаты Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации, на котором был избран председатель палаты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

"Собрание началось с тренинга "Лидерство: быть или не быть". Ребята определили качества настоящего лидера, выявили их задатки друг в друге. Затем каждый участник смог представить свои предвыборные программы и поделиться идеями новых проектов: "Карта пионерии", "Настольные игры", "Пионерская олимпиада", - рассказала Александра Гончарова.

Фото ЦС БРПО
Фото ЦС БРПО

В финале состоялись выборы председателя детской палаты. Им стал учащийся Жемчужненской средней школы Барановичского района Владислав Белоус. Именно его инициативу поддержали представители детской и взрослой палат в октябре 2020 года. Как итог - в преддверии новогодних и рождественских праздников был реализован проект "Паштоўка Вогніку".

В параллельной секции взрослая палата ЦС БРПО подвела итоги работы за 2020 год и наметила планы на 2021-й. В перспективе - реализация новых подходов в обучении лидерского состава БРПО, организация форумных и фестивальных площадок для пионеров страны.

Детская палата БРПО - это особая динамичная демократическая система самоуправления и самоорганизации детей в сотрудничестве со взрослыми на принципах социального партнерства. Задачи детской палаты: инициирование инновационных пионерских дел, программ, проектов, поручений, действий.-0-

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