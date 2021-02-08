Издан белорусско-казахский учебник по подготовке водителей пожарного автомобиля

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издан учебник по подготовке водителей пожарного автомобиля, написанный представителями Университета гражданской защиты МЧС Беларуси и Кокшетауского технического института МЧС Казахстана. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

"Участие в написании учебника по подготовке водителей пожарного автомобиля приняли начальник кафедры оперативно-тактической деятельности и техники Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Владимир Копытков и преподаватель кафедры Василий Боднарук. Это совместная двухтомная работа авторского коллектива Кокшетауского технического института МЧС Казахстана и Гомельского филиала УГЗ", - рассказал Андрей Садовский.

Учебник предназначен для курсантов и слушателей образовательных учреждений пожарно-технического профиля, сотрудников территориальных подразделений, чья деятельность направлена на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и других ведомств, по роду своей деятельности связанных с разработкой и эксплуатацией пожарной техники.

Первый том учебника посвящен вопросам устройства, технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. В нем также рассмотрены характерные неисправности пожарной техники и способы их устранения, а также приведены требования техники безопасности и описаны устройства пожарных автомобилей, способы работы. Второй том посвящен классификации, устройству и принципам функционирования пожарной техники, а также правилам ее эксплуатации и технического обслуживания. -0-