Издания к II Европейским играм презентованы на Лиссабонской книжной ярмарке

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания к II Европейским играм презентованы на 89-й Лиссабонской книжной ярмарке (Португалия). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

В частности, на полях книжного форума директор ИРУП "Народная асвета" Виктория Калистратова и директор РУП "Издательство "Пачатковая школа" Ольга Ванина провели презентацию книг, посвященных теме Года малой родины, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейским играм в Минске.

Состоялись переговоры с португальскими издательствами "Каландарака", "Лева" (учебная литература), Институтом книги, который выделяет гранты иностранным издателям для выпуска книг португальских авторов. Кроме того, прошла встреча с представителями организаторов выставки - Португальской ассоциации издателей и продавцов книг.

Основной целью Лиссабонской книжной ярмарки является продвижение образования и знаний посредством книги и чтения. В культурной сфере Лиссабонская книжная ярмарка является одним из главных событий в Португалии. Большинство книг представлены на португальском языке, но есть также книги на английском, русском и белорусском языках.-0-