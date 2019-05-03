Издательский дом "Беларусь сегодня" получил Гран-при конкурса "Золотая литера" за проект 25.by

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при ХV Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" получил проект "25.by - четверть века белорусской государственности" издательского дома "Беларусь сегодня", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей.

"Беларусь сегодня"

Издательский дом "Беларусь сегодня" получил статуэтку и за лучший интернет-проект, которым, по мнению жюри конкурса, стал проект "Беларусь помнит".

"Навіны Камянеччыны"

Гран-при конкурса в номинации "Лучший творческий проект года районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ" удостоена также газета "Навіны Камянеччыны" за проект "Камянеччына на старых фота".

Перед тем, как объявить обладателей Гран-при, министр информации Александр Карлюкевич поздравил журналистов с Днем печати, который в Беларуси отмечается 5 мая. Министр пожелал им вдохновения и выразил уверенность, что все их добрые начинания в стране будут поддерживаться.

Специальным призом "За вклад в журналистику" отмечена главный редактор газеты "Вечерний Минск" агентства "Минск-Новости" Екатерина Дубинская.

Основная цель конкурса - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ.

Учредителем конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-