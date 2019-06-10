Издательство "Беларусь" подготовило ко Дню Независимости поздравительные солдатские треугольники

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Беларусь" к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков подготовило 25,7 тыс. поздравительных писем в виде солдатских треугольников, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова.

"Издательство "Беларусь" разработало оригинал-макеты и изготовило поздравительные письма - солдатские треугольники для ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших и умерших в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войны, а также участникам белорусского партизанского и подпольного движения, проживающим за пределами страны", - пояснила Елена Павлова.

В каждом поздравительном письме от имени Президента сказано, что героические подвиги белорусов и представителей иных национальностей, сражавшихся на фронтах и в партизанских отрядах, навеки вписаны в историческую летопись страны. "Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков дало возможность вернуться к мирному созидательному труду. Ратный подвиг ветеранов навечно останется в памяти потомков как пример великой любви к Отчизне, истинного патриотизма и самопожертвования", - отмечено в поздравлении.

Из 25,7 тыс. изготовленных экземпляров солдатских треугольников 3 тыс. будет передано Министерству иностранных дел, которые будут распределены между посольствами. "22,7 тыс. будет отгружено комитетам по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома. Затем их совместно с работниками РУП "Белпочта" подпишут и отправят или лично вручат ветеранам ко Дню Независимости", - подчеркнула начальник управления.-0-