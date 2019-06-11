Издательство БелЭН выпустило новую книгу к II Европейским играм

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Спорт высших достижений. II Европейские игры - праздник мира, спорта, дружбы народов Европы", посвященная II Европейским играм, увидела свет в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени П.Бровки", сообщил БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

"Книга продолжает серию изданий, приуроченных к II Европейским играм, и будет полезна туристам и гостям Беларуси, всем, кто с нетерпением ожидает европейского спортивного праздника в Минске, - подчеркнул Владимир Андриевич. - На белорусском и английском языках читатели узнают об истории олимпийского движения в целом и Европейских играх в частности, об участии белорусских спортсменов в первом европейском спортивном мероприятии в Баку и белорусских спортивных объектах мирового уровня, на которых будут проходить соревнования II Европейских игр в Минске".

В книге рассказывается о символике и талисмане II Европейских игр, о путешествии эстафеты огня "Пламя мира", о спортивной деревне, где разместятся спортсмены и тренеры, о добровольной команде волонтеров и, конечно же, о медалях, ради которых в Беларуси соберутся более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Интересно, что медали изготовлены диаметром в 9,5 см, так как население Беларуси составляет 9,5 млн человек, а чехлы для них сделаны из натурального дерева, что производит впечатление домашнего уюта и тепла, вызывает ассоциации с традиционным белорусским ремеслом, природой страны.

"Обо всем этом рассказывается в книге, - отмечает директор издательства. - А талисман игр Лесик проводит читателей по всем спортивным объектам, на которых будут проходить соревнования. На сайт каждой из представленных спортивных арен можно зайти с помощью мобильного телефона через QR-код, размещенный в нашем издании. В книге подробно рассказывается о виртуальном справочнике - мобильном приложении Minsk2019, который позволяет узнать последние новости, связанные с проведением II Европейских игр, расписание соревнований, ознакомиться с культурной программой".

"Беларусь обладает всем необходимым, чтобы провести II Европейские игры на высоком уровне: развитая спортивная инфраструктура, богатый опыт проведения международных соревнований различного уровня, квалифицированные специалисты, - уверен Владимир Андриевич. - Акцент при проведении этого масштабного праздника спорта будет сделан на душевности и создании комфортных условий для спортсменов. Это будет действительно праздник мира, спорта, дружбы народов Европы. Думаю, и наша книга "Спорт высших достижений" поможет спортсменам и гостям форума больше узнать о Беларуси, о гостеприимстве наших людей, о достижениях белорусских спортсменов и привлекательности спортивных арен, которые соответствуют мировым стандартам".

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В крупнейшем спортивном форуме континента разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-