Издательство "Белорусская энциклопедия" выпустило книгу о героях ВОВ из Узбекистана

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу "Победа одна на всех. Беларусь - Узбекистан", сообщил БЕЛТА директор учреждения Владимир Андриевич.

"Книга посвящена воинам-узбекистанцам, которые сражались в Беларуси во время Великой Отечественной войны против нацизма и были среди защитников Брестской крепости, участвовали в партизанском и подпольном движении, освобождали Беларусь, - отметил директор. - Издание проиллюстрировано историческими и современными фотоснимками, фотокопиями архивных документов, которые свидетельствуют о героизме и мужестве узбекских воинов".

Директор напомнил, что три года продолжалась битва за Беларусь, и сотни ее участников были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. "Среди них были 32 воина-узбекистанца, получившие это звание за героизм, проявленный в боях при освобождении Беларуси. В книге описываются подвиги каждого из них, даются их фотографии", - сказал он.

В белорусской земле навечно остались тысячи воинов-узбекистанцев. Белорусы бережно сохраняют их могилы на многочисленных братских кладбищах. Издательство для увековечения памяти узбекистанцев, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны в Беларуси, впервые в книге публикует список памяти "Незабытые имена", в котором даются установленные имена более тысячи воинов-узбекистанцев. Возможно, о местах гибели и захоронении многих воинов-освободителей впервые узнают их родные и близкие. Важно, чтобы работа по поиску новых данных о захоронениях воинов и определению имен погибших расширялась и дополнялась.

Новое издание продолжает серию книг "Беларусь помнит: во имя жизни и мира", которая создается в рамках республиканской акции "Беларусь помнит". "Книги этой серии, показывающие на фоне ужасов войны героизм и мужество защитников Отечества, остро эмоциональны, заставляют каждого человека помнить трагическое и героическое прошлое своего народа и требуют от нас делать все возможное по сохранению мира, - подчеркнул Владимир Андриевич. - Память - это то, что нас объединяет. Великая Отечественная война сильно укрепила белорусско-узбекскую дружбу и братство, которые имеют глубокие корни. Как представители одной большой страны - Советского Союза - сотни тысяч узбеков и уроженцев Узбекистана приняли участие в борьбе против нацизма, в том числе в важных, определяющих исход войны сражениях, которые развернулись в Беларуси. Убежден, что, познакомившись с этой книгой, подключатся родственники павших героев из различных уголков Узбекистана. Ведь девиз "Никто не должен быть забыт!" остается всегда актуальным. Помнить о тех, кто отдал свои жизни за Победу, свободу своих народов и нашу общую мирную жизнь - долг каждого из нас, всех будущих поколений". -0-