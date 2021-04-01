Издательство "Народная асвета" отмечает 70-летний юбилей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшее учебное издательство Беларуси "Народная асвета" сегодня празднует 70-летний юбилей.

Издательство "Народная асвета" как самостоятельное учебно-педагогическое издательство было образовано 1 апреля 1951 года. За 70 лет своей деятельности оно выпустило сотни тысяч наименований книг и миллионы тиражей. Издания "Народнай асветы" неоднократно получали награды на республиканских и международных конкурсах.

Основная продукция издательства - учебники и учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, книги для подготовки к олимпиадам и централизованному тестированию, учебно-методическая, научно-популярная, справочная и художественная литература, а также пособия для учащихся и учителей на электронных носителях. Кроме того, "Народная асвета" выпускает продукцию для детей с особенностями интеллектуального развития, нарушениями слуха и зрения.

С 1996 года в издательстве работает уникальная и единственная в Беларуси редакция по выпуску литературы шрифтом по системе Брайля, предназначенной для чтения незрячими и плохо видящими людьми.

Совместно с Научно-методическим учреждением "Национальный институт образования" Министерства образования Республики Беларусь издательство проводит большую работу по совершенствованию выпускаемых учебных изданий, соответствующих требованиям XXI века. Продукция издательства - это книги, необходимые для организации успешного учебного процесса и достижения качественного образовательного результата.-0-