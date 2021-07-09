Изготовить почтовую карточку и бесплатно отправить ее по Беларуси предложат гостям Александрии

9 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Изготовить почтовую фотокарточку и бесплатно отправить ее в любую точку Беларуси предложат гостям республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

Для того, чтобы порадовать родных и близких таким приятным сюрпризом, необходимо заглянуть в павильон Могилевского филиала РУП "Белпочта", который разместился на площадке около малой сцены. Рядом с тематической площадкой расположилась фотозона, где можно сделать несколько вариантов снимков, - на фоне тематического баннера и объемного логотипа "Белпочты", рядом с ростовой фигурой большого почтового ящика либо с картонными манекенами героев любимого всеми советского мультфильма "Простоквашино" - почтальоном Печкиным, котом Матроскиным и псом Шариком.

"Получившееся фото можно распечатать в качестве почтовой карточки прямо на месте, в нашем павильоне, поставить на нем штамп "Александрия" и опустить в почтовый ящик, расположенный здесь же, - рассказала начальник коммерческого отдела предприятия Жанна Ламихова. - Все карточки, сделанные на празднике "Купалье", будут отправлены в любую точку страны бесплатно".

Павильон Могилевского филиала РУП "Белпочта" состоит из пяти тематических блоков. Так, здесь можно увидеть старинную карту Могилевской губернии и ознакомиться с историей белорусского почтамта, узнать о культуре и традициях нашего народа, почитать письма времен Великой Отечественной войны, услышать рассказ о роли почтальона в советское время и современном движении посткроссинга.

"Письма - это не просто слова или локальные новости, это настоящая связь между людьми и эпохами, а также наши чувства и мысли, положенные на бумагу, - сказала Жанна Ламихова. - И мы с удовольствием расскажем об этом на нашей тематической экспозиции в Александрии".

На площадке Могилевского филиала РУП "Белпочта" также разместится выставка-продажа почтовых карточек из серии "Шедевры живописи", "Хлеб", "Эскизы Могилева", "Родны кут", а также наборы марок "Традиционные ремесла - соломка".

Кроме того, гостям павильона предложат принять участие в благотворительной акции "Подари ребенку радость". Все, что для этого нужно сделать - оформить подписку на печатное издание в адрес любого детского дома Могилевской области.-0-