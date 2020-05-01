Изготовленные волонтерами средства защиты для медиков доставили в 456 больниц и поликлиник

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства защиты для медиков, изготовленные волонтерами, уже доставили в 456 больниц и поликлиник, сообщили БЕЛТА в пресс-службе местного социального фонда "Добра".

Белорусские инженеры 1 апреля присоединились к мировому движению, чтобы помочь врачам защититься от COVID-19. На 3D-принтерах, лазерных станках с числовым программным управлением они стали делать лицевые защитные щитки. "Рассчитывали на 1,5 тыс. экземпляров, а когда к движению присоединились тысячи людей, вместе получилось сделать гораздо больше. Также стали производить респираторы, шить защитные костюмы, адаптировать маски для снорклинга для работы в реанимациях и стационарах. Работали и над другими вещами, в которых остро нуждались медики. В их числе, например, пластмассовые переходники и разветвители для подачи кислорода и его увлажнения", - рассказали в фонде.

Инициатива принадлежит минскому хакерспейсу - мастерской, где в будни делают роботов, дроны, программируют и разрабатывают разные технические проекты. Первое сырье помогли закупить фонд "Добра" и участники Глобального договора ООН в Беларуси, кроме того, проводился сбор средств. Всего было собрано Br170 тыс. С помощью волонтеров, присоединившихся к движению, с 1 апреля было изготовлено почти 40 тыс. щитков, более 6,5 тыс. защитных костюмов, адаптировано для реанимаций более 1,2 тыс. масок для снорклинга. Помощь уже доставлена в 456 больниц и поликлиник по всей стране.

РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков Нагрузка на медиков с приходом в Беларусь коронавируса увеличилась в разы и продолжает расти. К счастью, растет и число людей, стремящихся помочь врачам справиться с этой напастью.

Сегодня волонтеры движения минского хакерспейса отгружают одну из последних партий экипировки для медиков и останавливают режим круглосуточной работы.

Местный социальный фонд "Добра" был зарегистрирован в 2017 году. Одна из главных целей - привлечь и объединить финансовые, интеллектуальные и организационные ресурсы и другие возможности белорусских и иностранных компаний для увеличения социальных инвестиций, инноваций, развития социального предпринимательства в стране.-0-