Излечившийся от COVID-19 пациент: если моя плазма кому-то поможет, почему бы не стать донором

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 55-летний Геннадий Беленков - один из пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию и полностью выздоровели. В коротком интервью корреспонденту БЕЛТА он рассказал о том, как заболел, как коротал время в больнице, а после выписки решил стать донором.

Геннадия Беленкова госпитализировали в инфекционную больницу Минска после контакта с заболевшим. "Пролежал в стационаре три недели. Температура не повышалась, кашель не мучил, обоняние не терял и с дыханием все было в порядке. То есть заболевание протекало почти бессимптомно. Единственное, сначала была сухость во рту и при физических занятиях в палате чувствовал небольшую ломоту в костях. На это не обращал особого внимания, поскольку думал, что просто переусердствовал с нагрузкой. Но потом выяснилось, что боль в теле - один из возможных симптомов", - рассказал он.

Несмотря на практически бессимптомное течение заболевания в больнице по просьбе мужчины ему сделали рентген - легкие были в норме. Взяли несколько анализов. Температуру тела измеряли каждые три часа. Других лечебных мероприятий не проводили. Пациента, как и других контактировавших с заболевшими, изолировали, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.

"Все три недели нельзя было выходить из палаты. Конечно, это давило на психику, поэтому спасением стали физические упражнения - отжимался, ходил по палате", - рассказал Геннадий Беленков.

С ним лежали еще двое ребят - 24 и 27 лет. У одного в конце второй - начале третьей недели резко подскочила температура, его переселили в отдельную палату. Медики опасались более тяжелых последствий, сделали рентген, а потом компьютерную томографию, но легкие, к счастью, не были поражены. Через три дня пациент вернулся в прежнюю палату, а выписали его примерно на четвертой неделе.

В связи со спецификой работы персонал инфекционной больницы был в защитных костюмах, масках. Даже еду подавали в запечатанных контейнерах, которые сразу же утилизировали.

После получения двух отрицательных тестов на COVID-19 и выписки из больницы Геннадию Беленкову предложили стать донором плазмы. Его, как и всех потенциальных доноров, проверили на наличие серьезных заболеваний и других инфекций (донор должен быть абсолютно здоров), а также на антитела, которые вырабатываются после перенесенного коронавируса.

"В день донации со мной были еще человек пять. Процедура забора 600 мл плазмы заняла 45 минут. Лично я не почувствовал никакого дискомфорта", - рассказал мужчина.

"Некоторые опасаются сдавать кровь и ее компоненты, боясь за свое здоровье или просто из неких личных соображений. Но как объясняют специалисты, обновление плазмы даже полезно. Я считаю: если моя плазма кому-то поможет вылечиться, почему бы не стать донором. К тому же, я убедился, что сам здоров", - добавил он.

До этого мужчина ни разу не был донором. Не исключает, что через две недели сдаст плазму повторно.

Ситуация с Геннадием Беленковым позволяет говорить о том, что ранее перенесенная пневмония не обязательно усугубит течение COVID-19. Не так давно у него диагностировали воспаление легких, он месяц пролежал в больнице. Однако, несмотря на это, коронавирусная инфекция прошла почти бессимптомно. Мужчина считает, что дело в здоровом образе жизни (он занимается подводной охотой) и позитивном настрое.

Вместе с тем людям с хроническими заболеваниями он рекомендует себя поберечь, стараясь ограничить необязательные контакты. В целом важно уметь прислушиваться к своему организму, а при малейших признаках недомогания не тянуть, а обращаться за медицинской помощью.-0-