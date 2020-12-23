23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен перечень организаций, которые проводят тесты на коронавирус для выезда в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"В Беларуси для повышения качества ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2, а также тестирования на определение иммуноглобулинов IgM и IgG на SARS-СoV-2 изменен перечень организаций, осуществляющих их проведение для граждан, выезжающих в Китайскую Народную Республику", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время провести исследования для выезжающих в Китай граждан можно в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ПЦР, IgM и IgG), РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (ПЦР, IgM и IgG), Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (ПЦР), Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ПЦР), РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий (ПЦР, IgM и IgG), Минской областной клинической больнице (ПЦР, IgM и IgG).-0-