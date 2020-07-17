17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменена схема движения большегрузов через белорусско-польскую границу. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.
"С 20 июля в пункте пропуска "Берестовица" на въездном направлении грузовых транспортных средств из Польши в Беларусь будут ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия, в связи с чем схема движения большегрузов по въезду изменена, - рассказала Юлия Романюк. - Работы по замене покрытия дорожных полос, а также площадки для стоянки грузового транспорта осуществляются в рамках реализации крупного инфраструктурного объекта по строительству рентгеновской сканирующей системы".
Прогнозируемая продолжительность работ на данном направлении - 4 месяца.
Перевозчиков и водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-польскую границу.-0-